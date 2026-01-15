В Северной Осетии построят обход Архонской длинной 7,2 км

В Северной Осетии в 2026 году планируют построить обход станицы Архонской на региональной трассе Владикавказ—Ардон—Чикола—Лескен-2. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уточняется, что дорога протяженностью 7,2 км будет иметь четыре полосы движения. В рамках проекта также планируют построить мост через реку Гизельдон и реконструировать два участка трассы. На отрезке от Ардона до Дигоры число полос увеличат до четырех с разделительной полосой между встречными потоками для повышения безопасности движения. Кроме того, обновят мост через реку Лескен — действующий построили почти 60 лет назад, и он больше не соответствует современным требованиям.

Константин Соловьев