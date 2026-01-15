Главные новости за 15 января. Кавказ

Компания «Юнигрин Энерджи» завершает строительство солнечной электростанции (СЭС) мощностью 60 МВт в Ногайском районе Дагестана. Станция заработает к концу первого квартала 2026 года и обеспечит годовую выработку около 100 млн кВт·ч электроэнергии. Общий объем инвестиций в проект достиг 6,7 млрд руб., а площадь занимает 155 га.

В Ставропольском крае в 2025 году число уголовных дел с участием несовершеннолетних выросло на 39%. Подростки ищут легкий заработок и попадают под влияние манипуляторов. Они совершают тяжкие преступления — от незаконного оборота наркотиков до диверсий и терактов.

В Северной Осетии в 2026 году выделят 48,4 млн руб. на подготовку специалистов агропромышленного комплекса. В минувшем году республика оснастила высокотехнологичным оборудованием семь агротехнологических классов, планируется техническое переоснащение еще семи классов в 2026 году. На эти мероприятия выделено 31,5 млн руб.

Прокуратура Дагестана направила в суд дело генерального директора ОАО «Махачкалаводоканал», которого обвиняют в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ), злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) и неисполнении судебных актов (ч. 2 ст. 315 УК РФ).

В Ессентуках зафиксировали рекорд по количеству туристов в 2025 году. Город-курорт посетили 342 тыс. организованных отдыхающих, что на 31% превышает показатели предыдущего года.