В КЧР суд может расторгнуть зарегистрированный ради льгот участника СВО брак

Черкесский городской суд принял к рассмотрению исковое заявление прокурора Калачевского района Волгоградской области о признании брака участника спецоперации недействительным. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкессии.

Как следует из материалов дела, основанием для обращения в суд послужили результаты проверки, проведенной в рамках уголовного дела. Правоохранители установили, что ответчик с 2007 года вел бродяжнический образ жизни. В мае 2025 года, направляясь пешком к Волгограду, он встретил незнакомого мужчину, который предложил подвезти его, а затем предоставил жилье и питание. Некоторое время ответчик помогал мужчине по хозяйству.

Позже незнакомец предложил ему заключить контракт о военной службе. Для этого в мае 2025 года ответчика привезли в Урюпинск, где ранее незнакомая женщина помогла оформить банковскую карту, привязав ее к чужому телефонному номеру и забрав документ себе. После этого мужчину доставили в военкомат, где он оформил документы, получил военный билет и подписал контракт. Находясь на полигоне, военнослужащему предложили зарегистрировал брак с неизвестной ему женщиной. После церемонии супруги больше не встречались и связь не поддерживают.

По мнению прокурора, брак заключили не для создания семьи, а с целью получения льгот и выплат, предусмотренных для родственников участников специальной военной операции.

Константин Соловьев