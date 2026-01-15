Прорыв метрового водопровода оставил часть Минеральных Вод без воды

Авария на стальном водоводе диаметром один метр от Малкинского месторождения оставила без водоснабжения семь населенных пунктов Минераловодского округа Ставропольского края, затронув 8,6 тыс. абонентов, включая образовательные учреждения. Об аварийной ситуации сообщили в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы предприятия, инцидент произошел 15 января. Без водоснабжения остались х. Садовый и х. Возрождение, поселки Евдокимовский, Загорский, Ленинский, Бородыновка и с. Левокумка.

В городе Минеральные Воды снижено давление подачи воды в нескольких районах, включая 2-й микрорайон и улицы Колонтаевская, Южно-Парковая, Луначарского, Свердлова, Восточная, Новая, Бакинская, Линейная, Буачидзе, Невского, Чернышевского, Островского, Озерная, Урицкого, а также переулки Изобильный, Кавказский, Машукский, Короткий и Эльбрусский.

Среди пострадавших от отключения четыре школы, четыре детских сада и котельная. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, сроки завершения которых уточняются.

Валентина Любашенко