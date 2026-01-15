На озере в Ессентуках спасли повалившегося под лед

На городском озере в Ессентуках спасли 39-летнего мужчину, провалившегося под лед. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города-курорта Владимир Крутников.

Провалившегося под лед заметил очевидец и сообщил в службу 112. Спасателям удалось быстро вытащить и согреть пострадавшего.

«Наш герой 13 января отметил свой настоящий день рождения, а вчера у него был второй»,— отметил господин Крутников.

Медики осмотрели пострадавшего — его состояние нормализовалось, от госпитализации он отказался. Как пояснил пострадавший, через озеро он планировал сократить путь.

Наталья Белоштейн