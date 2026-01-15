Суд стер размытые границы

Арбитражный суд Дагестана лишил застройщика «ТУ-ИД» права постоянного пользования участками в Махачкале общей площадью свыше 100 тыс. кв. м. Компания обжаловала границы своего участка в районе кислородной станции, заявляя о незаконности спорных земель. Администрация указывала на ситуацию 1996 года, когда земля была выделена под рынок, однако суд признал, что ООО «ТУ-ИД» не является правопреемником этой земли. В итоге право компании на участок площадью 35 тыс. кв. м признано недействительным.



Арбитражный суд Дагестана лишил ООО «ТУ-ИД» права постоянного пользования земельными участками в Приморском районе Махачкалы общей площадью свыше 100 тыс. кв. м. Судебная инстанция отказала компании в признании незаконными муниципальных прав на эти территории.

Организация требовала аннулировать записи в ЕГРН и отменить права муниципального образования на указанные территории. Администрация города в ответ потребовала лишить ООО «ТУ-ИД» права постоянного пользования одним земельным участком.

Спор возник в марте 2024 года, когда ООО «ТУ-ИД» обратилось в Управление Росреестра по Дагестану для уточнения границ своего надела площадью 35 тыс. кв. м в районе кислородной станции. Процедуру приостановили из-за пересечения границ с тремя спорными участками. Компания утверждала, что спорные наделы созданы незаконно в границах земли, ранее предоставленной ей. За обществом зарегистрировано право постоянного пользования участком в указанном районе.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТУ-ИД» зарегистрировано в 1996 году в городе Махачкала (Республика Дагестан). Основной вид деятельности предприятия — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем компании является Сергей Рамазанов. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

Администрация возражала, ссылаясь на постановление главы города от 18 марта 1996 года о выделении надела площадью 3,5 га ПКФ «ТУ-ИД» под автомобильный рынок и оптовую торговлю. Однако, по мнению властей, ООО «ТУ-ИД» не является правопреемником этой фирмы. Следовательно, как отмечается в решении суда, к застройщику не перешло право на землю площадью 3,5 га.

«С учетом изложенного общество не имело законных оснований для регистрации права на спорный земельный участок»,— говорится в решении суда.

Согласно материалам дела, в 1996 году компании «ТУ-ИД» фонда инвалидов войны в Афганистане выделили земельный участок для организации автомобильного рынка. На основании этого решения выдали государственный акт, подтверждающий предоставление земли в постоянное пользование.

В августе 2022 года в ЕГРН внесли информацию о земельном участке площадью 35 тыс. кв. м, за ООО «ТУ-ИД» зарегистрировали право постоянного пользования.

Спорные участки включают надел площадью 67,2 тыс. кв. м в Приморском районе, участок площадью 22 тыс. кв. м на берегу озера Ак-Гель и территорию площадью 15 тыс. кв. м на улице Хаджи Булача. На два последних участка в 2023 году зарегистрировали право собственности муниципального образования.

Суд установил, что земельный участок площадью 3,5 га предоставлялся фирме «ТУ-ИД» фонда инвалидов войны в Афганистане исключительно для организации автомобильного рынка и оптовой торговли на определенный срок.

ООО «ТУ-ИД» не представило доказательства владения и пользования спорным участком, а также документы об оплате земельного налога. Территория не застроена, не освоена, доступ к ней не ограничен для посторонних лиц.

Суд пришел к выводу, что спорный земельный участок не выбывал из владения муниципального образования, а права администрации нарушаются лишь незаконным образованием земельного участка и наличием в ЕГРН записи о регистрации права постоянного пользования.

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 октября 2020 года установлено, что ООО «ТУ-ИД» не является правопреемником ПКФ «ТУ-ИД». УФНС России по Дагестану подтвердило, что, согласно ЕГРЮЛ, фирма «ТУ-ИД» зарегистрирована 4 июня 1996 года как созданная организация, а не как правопреемник другого юрлица.

Суд отметил, что постановление администрации о предоставлении земельного участка издано 18 марта 1996 года, а ООО «ТУ-ИД» зарегистрировано 4 июня 1996 года. На момент принятия постановления общество еще не существовало как юридическое лицо.

«Доводы истца о том, что за ООО "ТУ-ИД" 5 августа 2014 года было зарегистрировано право собственности на земельный участок площадью 35 тыс. кв. м (с кадастровым номером 05:40:000061:6071), а после того как указанный земельный участок был снят с кадастрового учета 27 ноября 2014 года общество восстановило свои права путем регистрации права на земельный участок, но за другим кадастровым номером, суд отклоняет как противоречащие (п. 2 ст. 3 Закона N 137-ФЗ)»,— говорится в судебном решении.

Суд постановил признать отсутствующим право постоянного пользования ООО «ТУ-ИД» на земельный участок площадью 35 тыс. кв. м в районе кислородной станции. Решение является основанием для Управления Росреестра по Дагестану аннулировать запись в ЕГРН о регистрации за компанией права постоянного пользования.

