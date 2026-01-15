Дагестан возглавил статистику железнодорожных происшествий СКЖД

Дагестан стал лидером по количеству дорожно-транспортных происшествий на Северо-Кавказской железной дороге — в республике зарегистрировали 14 аварий из 38 по всей магистрали. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По итогам 2025 года на Северо-Кавказской железной дороге произошло 38 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли пять человек, 17 получили травмы разной степени тяжести. Годом ранее количество ДТП осталось на том же уровне — 38 случаев, однако число жертв было выше: девять погибших и 16 пострадавших.

После Дагестана по числу аварий следует Краснодарский край с девятью ДТП. В Ростовской области зафиксировали шесть происшествий, в Ставропольском крае — четыре. В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии произошло по две аварии, в Чеченской Республике — одна.

«На железнодорожных переездах СКЖД в 2025 году выявили около 850 нарушений правил дорожного движения. Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД организовали 470 рейдов по контролю за соблюдением ПДД. К 96 водителям применили административные меры воздействия, включая денежные взыскания и лишение прав»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко