В Ставрополе осудили участников хищения денег переселенцев из Херсонской области

Ленинский районный суд Ставрополя вынес приговор двум подозреваемым в хищении более 106 млн руб., предназначенных для переселения жителей Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подсудимых признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений). Доказано, что с ноября 2022 года по апрель 2024 года они передавали реквизиты банковских счетов организатору схемы — заместителю начальника отдела краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства Анастасии Савченко. Следствие установило, что чиновница использовала доступ к системе «Реформа ЖКХ» для кражи бюджетных денег Фонда развития территорий. Она создавала поддельные учетные карточки заявителей с ложными данными о месте рождения и регистрации, соответствующими Херсону и Херсонской области. После этого госпожа Савченко готовила документы и проекты постановлений министра для перечисления социальных выплат на счета участников группы. Похищенные средства затем распределялись между членами сообщества.

Суд приговорил фигурантов к 3,5 годам и 4 годам 3 месяцам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб. каждому. Ранее Анастасию Савченко приговорили к 3 годам исправительной колонии общего режима. Чиновницу уволили в связи с утратой доверия.

Константин Соловьев