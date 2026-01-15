В Ставрополе будут работать три купели на Крещение

Мэрия Ставрополя обнародовала информацию о локациях и времени работы официально разрешенных купелей в ночь с 18 на 19 января 2026 года. Желающим поучаствовать в обряде предоставили три варианта в разных частях города.

Фото: Пресс-служба мэрии Ставрополя

Служба в «Корытах» на 329-м квартале стартует в 23:40 18 января. В Таманском лесу у «Холодных родников» купание начнется ровно в полночь. Организаторы поставят палатку для переодевания и обогрева. У источника святого Серафима Саровского на Октябрьской, 231в верующих ждут с 8:00 утра 19 января. Священники осветят купель перед первым погружением.

Коммунальщики очистили бассейны и подъездные пути от снега. Спасатели, полиция и медики будут дежурить всю ночь. В прошлом году в Ставрополе искупались 12 тысяч человек без серьезных ЧП. Прошлой зимой температура воды в купелях держалась на 2–4 градусах.

Администрация запрещает купание в неофициальных местах. Холодная вода вызывает шок, гипотермию и остановку сердца. Врачи советуют избегать погружений сердечникам, гипертоникам и детям до 14 лет. МЧС края усилило патрулирование рек. Прогноз обещает ясную ночь с морозом до минус 7 градусов.

Станислав Маслаков