На Ставрополье два хутора впервые получат водоснабжение в 2026 году

Хуторы Сухоозерный и Томатный Предгорного муниципального округа Ставропольского края впервые получат водоснабжение в 2026 году. Об этом сообщил глава муниципального образования Николай Бондаренко на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«На 2026 год у нас два населенных пункта, которые до этого не имели никакого водоснабжения, его получат. В данный момент мы отправили документы для проведения конкурсных процедур, планируем до середины февраля их провести и приступить к работам»,— рассказал господин Бондаренко.

Руководитель также сообщил о планах завершить строительство межпоселкового водовода в 2026 году.

«Самый главный вопрос для нас — это строительство межпоселкового водовода. В этом году надеемся, что завершим данные работы и семь наших территорий получат полноценное водоснабжение», — отметил глава округа.

Валентина Любашенко