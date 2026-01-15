Более половины М2М-устройств на Ставрополье работают в ЖКХ

Жилищно-коммунальное хозяйство, банковский сектор и торговля стали лидерами по применению М2М-технологий на Ставрополье, сообщает пресс-служба МТС в регионе.

Цифровая экосистема МТС проанализировала спрос на М2М-устройства в Ставропольском крае. Жилищно-коммунальное хозяйство, банковский сектор и торговля возглавили рейтинг отраслей по применению этой технологии в регионе.

На долю ЖКХ приходится 55% от общего числа M2M-устройств в сети МТС — это датчики мониторинга воды, интеллектуальные счетчики и другие приборы. Подобные решения облегчают передачу показаний измерительных приборов, фиксируют все случаи отключения электричества и водоснабжения, что обеспечивает быстрое реагирование на аварии и восстановление работы коммуникаций в короткие сроки.

Банковская отрасль активно применяет технологию для передачи информации о финансовых операциях через банкоматы и терминалы. На финансовый сектор Ставрополья приходится примерно 30% устройств.

Максимальный рост М2М-устройств в 2025 году зафиксирован в строительной отрасли. Девелоперы масштабно внедряют решения интернета вещей для цифровизации жилых комплексов — устанавливают интеллектуальное видеонаблюдение, домофоны и другое оборудование.

В 2025 году в регионе также возросла популярность умных устройств в образовательной сфере, аграрном секторе и государственных социальных учреждениях. Компании и организации применяют М2М для повышения надежности услуг, снижения расходов и увеличения прозрачности управления инфраструктурой.

«Количество М2М-устройств в регионе постоянно растет, так как бизнес внедряет цифровые технологии в новых сферах, сокращая свои издержки с помощью технологий»,— прокомментировал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

Датчики и устройства, способные взаимодействовать через интернет, могут контролировать качество воздуха, воды, температуру, открытие люков и дверей, производственные процессы. В сочетании с решениями на основе искусственного интеллекта это способствует автоматизации и оптимизации производств, изучению климатических и экологических вопросов.

Тат Гаспарян