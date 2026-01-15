В Новороссийске пройдут учения со стрельбами 16 января

Новороссийская военно-морская база проведет учения с применением стрельб в акватории порта 16 января. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Тренировочные мероприятия НВМБ в акватории Новороссийска будут проводиться с 11:00 до 13:00. В этот период дежурные силы базы отработают практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров, стрельбы будут выполняться из артиллерийской установки с молов военной гавани.

Во время проведения учений в порту запрещается движение всех видов маломерных судов и плавательных средств.

София Моисеенко