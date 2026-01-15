В Ростове осудили жителя Запорожской области за призывы к расстрелам

Южный окружный военный суд в Ростове-на-Дону осудил к пяти с половиной годам колонии общего режима 19-летнего жителя села Великая Белозерка Запорожской области, гражданина России Виталия Трофимчука за публичные призывы к расстрелам. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Деятельность подсудимого была пресечена сотрудниками управлением ФСБ России по Южному военному округу. В отношении Трофимчука были возбуждены дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Оперативники установили, что фигурант разместил в чате «Энергодар сегодня» в Telegram комментарии, призывающие к расстрелу жителей России.

Приговор в силу не вступил.

Наталья Белоштейн