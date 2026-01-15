Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ставрополье стало самым популярным направлением отдыха в СКФО на Новый год

На новогодних каникулах в Северо-Кавказском федеральном округе самым популярным направлением стал Ставропольский край. Он принял 63% всех туристов, посетивших округ в этот период. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на сервис путешествий «Туту».

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

На втором месте по популярности оказался Дагестан (16%), затем — Северная Осетия (10%).

В СКФО наибольшее распространение получил железнодорожный транспорт. Им в новогодние каникулы воспользовались 59% туристов.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все