Ставрополье стало самым популярным направлением отдыха в СКФО на Новый год

На новогодних каникулах в Северо-Кавказском федеральном округе самым популярным направлением стал Ставропольский край. Он принял 63% всех туристов, посетивших округ в этот период. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на сервис путешествий «Туту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

На втором месте по популярности оказался Дагестан (16%), затем — Северная Осетия (10%).

В СКФО наибольшее распространение получил железнодорожный транспорт. Им в новогодние каникулы воспользовались 59% туристов.

Наталья Белоштейн