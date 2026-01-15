Первомайский район лидирует по числу непроданного жилья в Ростове в 2026 году

На первичном рынке недвижимости Ростова-на-Дону по итогам декабря 2025 года накопилось более 55 тысяч нераспроданных квартир. Согласно данным аналитической системы «Домострой Профи» сайта Domostroydon.ru, это на 10% больше аналогичного периода прошлого года.

Безусловным лидером по объему остатков стал Первомайский район, где к концу декабря насчитывалось 21 тыс. свободных квартир. Данный показатель составляет 38% от общего количества непроданного жилья в городе и в 2,3 раза превосходит результат второго района в рейтинге.

В Первомайском районе действуют пять крупных застройщиков. Компании реализуют восемь жилых комплексов общей площадью 1,2 млн кв. м. Средняя стоимость квадратного метра в районе в декабре составляла 138,3 тыс. руб.

Вторую позицию занял Ленинский район с 8,9 тыс. квартир — на 57% меньше показателя лидера. Тройку замыкает Октябрьский район, где девелоперам предстоит реализовать 8,3 тыс. квартир.

В Советском районе объем нераспроданного жилья достиг 7,8 тыс. квартир, в Кировском — 4,3 тыс. квартир. Пролетарский район показал результат в 2,4 тыс. квартир, Ворошиловский — 1,3 тыс. Наименьший объем предложения зафиксирован в Железнодорожном районе — 1 тыс. свободных квартир.

Валентина Любашенко