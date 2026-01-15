На восстановление плотины в Пролетарском районе потребуется 71 млн рублей

В Ростовской области на восстановление плотины в п. Опенки Пролетарского сельского района, через которую проходит межпоселковая дорога, потребуется 71 млн руб. Власти рассчитывают получить эти средства в виде субвенций из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проектно-сметная документация на капремонт плотины уже подготовлена, получено положительное заключение госэкспертизы. Минприроды поручено подготовить соответствующее обращение в Росводресурсы.

Кроме этого, в ведомстве сообщили, что в 2026 году запланировано расселение жильцов 11 квартир многоквартирного дома по ул. Кооперативной, 3 в Гуково. Строение было признано аварийным еще в 2019 году, а осенью 2025 года эксперты признали дом грозящим обрушением. После этого жилой дом был включен в областную программу переселения из аварийного жилья.

Наталья Белоштейн