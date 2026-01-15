Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ставропольский кадровый центр трудоустроил 7149 подростков

Краевой кадровый центр Ставрополья за 11 месяцев 2025 года помог 7149 подросткам от 14 до 18 лет получить первый рабочий опыт, сообщает пресс-служба краевого правительства. Центр принял 7214 заявок от учащихся, желающих подработать в свободное от учебы время. Работодатели региона заключили 816 договоров на временные места для молодежи.

Фото: минсоц СК

Образовательные учреждения стали главным работодателем. Там устроились 6816 подростков. Юноши и девушки также работали на сельхозпредприятиях, в почтовых отделениях, на заводах, в транспортных компаниях, органах местного самоуправления и у индивидуальных предпринимателей. Специалисты центра строго проверяли соблюдение норм безопасности. Работы не мешали учебному процессу и учитывали здоровье детей. Подростки занимались общественно полезным трудом: благоустройством территорий, озеленением, подсобными работами и обслуживанием зданий.

Министр труда и соцзащиты Ставропольского края Елена Мамонтова отметила успех программы. «Мы превысили план по трудоустройству. Подростки и работодатели активно участвуют в программах временной занятости. Мы развиваем это направление. Оно помогает семьям и способствует профориентации молодежи. Особое внимание уделяем детям из семей в трудной жизненной ситуации»,— заявила она. По ее словам, интерес к подработкам растет. Это дает школьникам первые навыки и деньги на карманные расходы.

Программа работает в рамках нацпроекта «Кадры». Лето и каникулы превращаются для тысяч ставропольских школьников в шаг к взрослой жизни. Центр взаимодействует с работодателями напрямую. Это обеспечивает быстрый поиск вакансий. Ранее, за девять месяцев 2025 года, центр трудоустроил 1461 несовершеннолетнего жителя Ставрополья. К ноябрю цифры выросли более чем до 7 тысяч обратившихся. Руководитель центра Виктория Полюбина подчеркивает: 14-летним достаточно согласия родителей в свободной форме, а 15-летние заключают договор самостоятельно при определенных условиях.

На фоне углубляющегося кадрового кризиса работодатели охотно берут подростков. Это позволяет частично закрыть потребность в вакансиях, не требующих высокой квалификации и не предполагающих оплату на уровне рынка. При этом подростки получают зарплату не ниже МРОТ.

Станислав Маслаков

