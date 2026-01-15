Ростовский завод "Лилиани" выставлен на продажу за 169 млн рублей

Ростовская фирма «Лилиани» заморозила строительство завода сельскохозяйственных машин в особой экономзоне «Липецк» стоимостью 1,3 млрд руб. и выставила проект на продажу за 169 млн руб. Об этом сообщает «Ъ-Черноземье».

Компания планировала возведение предприятия по производству сельхозтехники и пластиковых рукавов с 2022 года. Сейчас она ищет инвестора через онлайн-площадку Сбербанка.

В лот входят 100% долей в уставном капитале дочернего предприятия «Арлан-машины», которое занимается реализацией проекта, арендуемый участок площадью 10,7 га и частично приобретенное оборудование.

Покупателю придется погасить долги в размере 105 млн руб. и доплатить свыше 161 млн руб. за технику по ранее заключенному соглашению.

Власти региона полагают, что приостановка работ носит временный характер. Эксперты связывают проблемы с падением цен на зерновом рынке, которое привело к сокращению продаж техники. Они сомневаются в появлении нового инвестора при нынешней рыночной ситуации.

