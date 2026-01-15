Полицейские задержали устроившую ДТП и погоню 19-летнюю ростовчанку

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону полицейские задержали 19-летнюю горожанку, которая устроила аварию и пыталась скрыться от сотрудников патрульной службы. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Установлено, что ростовчанку за рулем Kia остановили, чтобы проверить документы. Однако автомобилистка проигнорировала патрульных и поехала дальше. Несмотря на требования остановиться, нарушительница пыталась скрыться, устроив ДТП в районе железной дороги на улице Нансена.

Когда горожанку удалось задержать, выяснилось, что она управляла арендованным автомобилем без прав. Ростовчанку привлекли к административной ответственности по ч.2 ст. 12.26 КРФ об АП, а также по ч. 2 ст. 12.25 КРФ об АП, и доставили в отдел полиции.

Автомобиль отправили на специализированную стоянку.

Мария Хоперская