В Ростовской области оборудовали 70 крещенских купелей

В Ростовской области к празднику Крещения Господня подготовили 70 мест для массовых купаний — 47 в открытых водоемах и 23 в искусственных купелях. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Фото: Андрей Юрьев, Коммерсантъ

По информации ведомства, специалисты проверили дно каждого водоема, подходы к нему и обустройство сходней. У всех купелей установят палатки для переодевания, осветительные мачты и деревянные настилы.

«На каждом месте будут дежурить спасатели, бригады скорой медицинской помощи и сотрудники полиции. Купание в других местах строго запрещено»,– говорится в сообщении.

Валентина Любашенко

