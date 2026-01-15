На Дону на жилье для молодых врачей направлено 2,4 млрд рублей за пять лет

На обеспечение жильем молодых врачей и работников дефицитных медицинских профессий в Ростовской области за пять лет действия специальной программы направлено более 2,4 млрд руб. Субсидии на квартиры получили 1,4 тыс. специалистов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2025 году жильем были обеспечены 35 медицинских работников: 26 врачей и девять фельдшеров. На это из областного бюджета было выделено 168,2 млн руб. За счет этого специалисты были закреплены за 20 больницами и поликлиниками региона.

Программа предназначена для врачей и фельдшеров, которые проживают и работают в Ростовской области. В ее рамках медработники обязуются отработать в государственных медицинских учреждениях региона на протяжении десяти лет. Размер субсидии — 90% от стоимости приобретаемого жилья.

Наталья Белоштейн