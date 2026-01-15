100 молодых атлетов Ставрополья получат материальную поддержку от региона

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров расширил программу материальной поддержки молодых атлетов — теперь 100 спортсменов будут получать ежемесячные выплаты в размере 15 тыс. руб. О решении глава региона рассказал в социальных сетях.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Владимирова, материальную помощь получат наиболее перспективные молодые атлеты края, которые показали высокие результаты на соревнованиях различного уровня. Список получателей выплат уже рассмотрен и в ближайшее время будет утвержден специальным распоряжением. Документ опубликуют на региональном портале правовой информации.

Поддержку получат спортсмены, занявшие призовые места на международных и всероссийских турнирах. Особое внимание власти уделили детям военнослужащих — двум молодым атлетам, чьи родители участвуют в специальной военной операции, присудили социальные стипендии.

«Эта поддержка поможет им стать настоящими лидерами в спорте и в жизни»,— отметил глава региона.

Валентина Любашенко