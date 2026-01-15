В Ставрополье закрыли цех по нарушениям промбезопасности

Суд приостановил деятельность цеха по производству муки в Андроповском округе на 60 суток из-за нарушений промышленной безопасности, создававших угрозу для жизни сотрудников. Об этом сообщили в ГУФССП России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Надзорные ведомства провели проверку соблюдения законодательства в организации, которая требует обязательного лицензирования и относится к третьему классу опасности. Обнаруженные недочеты в обеспечении производственного контроля угрожали жизни и здоровью персонала.

Компанию привлекли к административной ответственности по ст.9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Санкцией стало прекращение деятельности на 60 дней.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство и сразу выехали на предприятие. Помещения опечатали. Должнику вручили предупреждение об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

В течение всего установленного судом срока приставы будут контролировать выполнение должником судебного решения.

Валентина Любашенко