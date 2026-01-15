Жителям Ростова дополнительно пересчитают плату за отопление из-за аварии на ТЭЦ

Дополнительный перерасчет за отопление произведут жителям Ростова-на-Дону, оставшимся без тепла во время аварийной остановки ТЭЦ-2 с 15 по 18 декабря 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Ростовские тепловые сети».

Остальным потребителям, чьи дома находятся на обслуживании в управляющих компаниях, ТСЖ и ТСН, которые также столкнулись с ухудшением качества теплоснабжения с 15 по 18 декабря 2025 года, а так же в январе 2026 года будет произведен перерасчет на основании подтверждающих документов, предоставленных управляющими организациями.

Тем, кто столкнулся с отклонениями температуры ниже нормативных значений: в жилых помещениях — ниже 18 °C, в угловых комнатах — ниже 20 °C с 19 по 30 декабря 2025 года, подтверждающие документы нужно предоставить в ООО «Ростовские тепловые сети».

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», авария на ТЭЦ-2 произошла 15 декабря 2025 года. Тогда без отопления остались жители более 1,3 тыс. домов и части соцобъектов в Железнодорожном, Советском, Кировском и Октябрьском районах города.

Наталья Белоштейн