Маркетплейс земли пополнился семью участками из Ростовской области

Ростовская область заняла четвертое место среди регионов России по количеству новых земельных участков, размещенных на федеральном Маркетплейсе земли в декабре 2025 года. Регион разместил семь участков для многоквартирного и коммерческого строительства, разделив позицию с Москвой, сообщает Domostroydon.ru со ссылкой на ЕРЗ.РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, больше всего новых предложений в декабре добавили Московская область — 15 участков и Санкт-Петербург — 11 участков. Москва и Ростовская область предложили по семь участков каждая.

За месяц на платформу поступило 140 новых лотов, однако 182 участка были исключены из базы. В результате общее количество предложений сократилось на 42 позиции и составило 1033 участка на начало 2025 года. Из них 23 предназначены для возведения многоквартирных домов.

В настоящее время на сервисе представлено 35 участков из Ростовской области. Земля выделена под строительство жилых комплексов, бассейнов, автосервисов, торговых центров и складов. Участки расположены в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Аксае, Шахтах и других городах региона.

Цифровая площадка начала работу в октябре 2023 года и объединила почти 500 профессиональных участников рынка недвижимости. Сокращение общего числа предложений при активном пополнении в ведущих регионах указывает на интенсивный оборот и практическое применение платформы для заключения сделок.

Валентина Любашенко

