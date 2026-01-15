Главгосэкспертиза одобрила проект общежитий для персонала в Дагестане

В Каспийском прибрежном кластере Дагестана построят два жилых здания гостиничного типа общей вместимостью 680 человек для размещения персонала курорта. Под застройку выделили участок площадью свыше 50 кв. м в центре курорта. Общая площадь возводимых объектов составит почти 9 тысяч квадратных метров.

«Здания для проживания персонала будут переменной этажности от трех до четырех этажей. В плане каждое из них П-образной формы с плоской кровлей. Жилые комнаты двух- и трехместные, в каждой предусмотрено наличие жилой и кухонной зоны, а также санузел. В каждом здании будет по 151 жилой ячейке»,— рассказала представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Елена Остапенко.

На территории обустроят транспортную и инженерную инфраструктуру, включая котельную и газорегуляторный пункт.

Параллельно в кластере строят многофункциональный центр и объекты резидентов, создают дорожную и инженерную инфраструктуру. Подрядчик первого этапа работ уже определен.

Каспийский прибрежный кластер в Дагестане создается по поручению президента РФ в рамках масштабного проекта «Пять морей и озеро Байкал». Инициативу реализуют совместно правительство республики и «Кавказ.РФ» при координации Минэкономразвития России.

Тат Гаспарян