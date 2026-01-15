В Ростовской области возбудили дело об организации незаконной миграции

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области выявили нарушения миграционного законодательства в Аксайском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По информации ведомства, во время проверочных мероприятий в х. Большой Лог полицейские обнаружили 10 иностранных граждан, у которых зафиксировали нарушения по ч. 1.1 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ).

Установлено, что принимающая сторона, предоставившая жилье иностранным гражданам, также допустила нарушение законодательства. Ее действия были признаны противоправными согласно ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ (нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства).

По выявленным фактам зарегистрирован материал по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В настоящее время проводится процессуальная проверка.

Валентина Любашенко