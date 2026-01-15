Во Владикавказе стоимость аренды комнат снизилась на 22%

Аренда комнаты во Владикавказе подешевела на 22% за 2025 год. Теперь жильцы платят 9,8 тыс. руб. в месяц. Столица Северной Осетии возглавила рейтинг по снижению цен среди 70 российских городов. Аналитики федерального портала «Мир квартир» отметили: такое падение ставок аренды комнат эксперты видели последний раз в 2017 году. За год в 32 городах цены выросли. В 38, включая Владикавказ, они упали.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В столице Дагестана Махачкале аренда комнат снизилась на 3,2%. Средняя цена достигла 11,7 тыс. руб. в месяц. Ставрополь показал падение на 3% — до 10,9 тыс. руб. По России в целом ставки упали на 2,2%. Средняя цена составила 11,6 тыс. руб. в месяц. Москва отметила снижение на 3,9% — до 22,8 тыс. руб. Подмосковье подешевело на 2,5%, до 16 тыс. руб. Санкт-Петербург лидирует среди мегаполисов: минус 11,5%, до 14,8 тыс. руб.

Аналитики связывают тренд с насыщением рынка предложением. В 2025 году владельцы активно сдавали комнаты из-за роста вакансий в бюджетной сфере. В Северной Осетии экономика стабилизировалась после пика спроса в 2024 году. Инфляция замедлилась до 7,4%, а ключевая ставка ЦБ осталась на 18%. Арендодатели предпочитают надежных жильцов, но конкуренция растет. Самые дешевые комнаты в Магнитогорске — 8 тыс. руб., Якутске — 8,6 тыс. руб., Пензе — 8,7 тыс. руб. Дорогие варианты в Сочи — 17,9 тыс. руб., Хабаровске — 14,4 тыс. руб.

В Ставрополе доходность от однокомнатных квартир в начале 2026 года упала до 5,8% годовых. Этот показатель ниже уровня 2025 года и банковских вкладов под 15–16%. Во Владикавказе тренд схожий: арендаторы выбирают комнаты из-за дешевизны. Спрос на полные квартиры держится, но комнаты заполняют рынок. В ноябре 2025 года аренда квартир во Владикавказе колебалась: однушки и трешки подорожали, двушки подешевели. Эксперты прогнозируют стабилизацию рынка весной 2026 года. Предложение комнат пока превышает спрос на 15–20% в Кавказских республиках, но затем новая точка баланса будет найдена на более низком уровне.

Станислав Маслаков