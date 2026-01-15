Сбой на Лужском направлении задержал несколько электричек и «Ласточку»

На Лужском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) утром 15 января произошел сбой в движении нескольких пригородных поездов и «Ласточки». В пресс-службе ОЖД сообщили 78.ru, что причиной стало нарушение движение на перегоне Мшинская — Строганово по техническим причинам в 7:35.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным перевозчика, задержки на 30–60 минут возможны у поездов № 6106 Луга — Санкт-Петербург, № 6103 Сиверская — Луга, № 6108 Луга — Санкт-Петербург, а также у «Ласточки» № 809 Санкт-Петербург — Псков. В ОЖД заявили, что принимают меры для скорейшего ввода поездов в график.

Накануне на этом же направлении фиксировали задержки из-за остановки грузового состава на перегоне Мшинская — Строганово.

Артемий Чулков