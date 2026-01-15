В городе Шахты более десяти улиц остались без водоснабжения

В Шахтах из-за порыва водовода на пересечении улиц Калинина и Айвазовского водоснабжение ряда улиц города осуществляется со сниженным давлением. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Без воды остались жилые дома и объекты по пр-ту Ленинского Комсомола, улицам Искра, Мешкова, Обуховой, Артема, Свободы, Землячки, Калинина, Айвазовского, а также в переулках Татаркина, Терешковой, Челнокова и прилегающих к ним улиц.

ГУП РО ««Управление развития систем водоснабжения» планирует завершить ремонтные работы до 23:00 15 января

Организован подвоз воды по заявкам.

Наталья Белоштейн