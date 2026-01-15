В Минераловодском округе обновили фасады четырех домов за 11,2 млн рублей

Ставропольский край завершил капитальный ремонт фасадов четырех многоквартирных домов в Минераловодском городском округе. Подрядчики потратили 11,2 млн руб. на работы в поселке Новотерский и Минеральных Водах, сообщает пресс-служба фонда.

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края

Подрядчики обновили двухэтажный дом 1971 года постройки по адресу: поселок Новотерский, ул. Новотерская, 3. В Минеральных Водах отремонтировали три четырехэтажки: проспект Карла Маркса, 64 (1964 год постройки), проспект Карла Маркса, 62 (1962 год) и ул. Пушкина, 26 (1958 год). Дома перешагнули 60-летний рубеж, поэтому ремонт стал инженерной необходимостью. Влага и холод проникали через трещины и старую штукатурку, разрушая несущие конструкции и повышая расходы жильцов.

Специалисты демонтировали изношенный штукатурный слой, инъектировали трещины и выровняли поверхности. Затем нанесли новые защитные слои и покрасили фасады составами, стойкими к УФ-излучению и перепадам температур. Подрядчики особое внимание уделили входным группам и окнам в общих зонах. В доме на ул. Пушкина, 26 обновили внутридомовую систему электроснабжения. Старые сети 1958 года не выдерживали современных бытовых нагрузок.

Минеральные Воды служат воротами Кавказских Минеральных Вод, встречая туристов. Обновленные фасады поддерживают репутацию курортного города наравне с дорогами и парками. Ремонт повышает надежность домов, снижает коммунальные расходы и делает жизнь жильцов комфортнее. Фонд продолжает программу капремонта в округе, фокусируясь на объектах 1950–1970-х годов. Жильцы отмечают предсказуемость быта без протечек и сквозняков. Город становится аккуратнее, а региональная программа доказывает эффективность вложений в инфраструктуру.

Станислав Маслаков