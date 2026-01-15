На Ставрополье трое пострадали в тройном ДТП

Водитель Lada XRAY спровоцировала аварию на 96-м километре трассы Дивное — Рагули — Арзгир, сообщает Ставропольская госавтоинспекция. Инцидент случился 14 января около 18:10. Она повернула налево на перекрестке и не уступила дорогу Lada-217130, которая ехала в сторону села Арзгир.

Столкновение Lada XRAY с Lada-217130 привело к цепной реакции. Lada-217130 отбросило на Lada Priora. В результате пострадали трое: 35-летний водитель Priora, его 12-летний пассажир и 42-летний шофер Lada-217130. Всех доставили в больницу с травмами разной тяжести.

За рулем Lada XRAY сидела 43-летняя женщина из Волгоградской области. Полиция установила: за два года она получала административные штрафы четыре раза за нарушения ПДД. ГИБДД Ставропольского края проводит проверку. Следователи уточняют детали: погодные условия, состояние дорог и тормозной путь.

Дорога Дивное — Рагули — Арзгир проходит через Арзгирский округ Ставропольского края. Здесь часто фиксируют аварии из-за интенсивного движения сельхозтехники и грузовиков. В 2025 году на трассах края произошло 1287 ДТП, в которых погибли 142 человека и пострадали 1624. Арзгирский округ входит в зону риска: узкие участки и отсутствие разделителей усугубляют ситуацию.

Станислав Маслаков