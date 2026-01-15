В Ульяновской области по железной дороге за год перевезено 3 млн тонн грузов

В 2025 году в Ульяновской области было перевезено 3 млн т грузов. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Основной объем перевозок пришелся на промышленное сырье и материалы — 1,7 млн т. Среди отраслей наибольший рост зафиксирован в производстве цемента — объемы перевозок выросли вдвое по сравнению с 2024 годом. Также отмечен рост поставок сахара — на 32,6%.

В декабре 2025 года объем погрузки составил 317,6 тыс. т, что на 13,8% больше, чем в ноябре.

Андрей Сазонов