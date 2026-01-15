В Ростове водителям большегрузов готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц

Первое место рейтинга самых высокооплачиваемых профессий января 2026 года заняли водители. Сотруднику с водительскими правами категории «Е» готовы платить до 200 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

На втором месте оказалась вакансия главного инженера проекта с зарплатой 120 тыс. руб. Замыкает тройку лидеров торговый представитель с зарплатой 109 тыс. руб. Такому работнику компания предлагает компенсацию мобильной связи.

В рейтинг также попали позиции управляющего салоном оптики с зарплатой от 95 тыс. руб. и электромонтера по обслуживанию кранов с аналогичным уровнем заработной платы.

Среди самых востребованных вакансий в Ростове аналитики выделяют предложения в сферах здравоохранения, промышленности, строительства, продаж, IT, а также для квалифицированных рабочих и водителей специализированного транспорта.

В Москве самой востребованной вакансией стал пост главного инженера, Санкт-Петербурге — должность директора интернет-магазина, Воронеже — позиция исполнительного директора, Екатеринбурге — место финансового директора, Казани — руководитель проекта, Краснодаре — главный инженер по информационной безопасности, Ростове — главный инженер проекта, а в Челябинске — главный врач диагностического центра.

Наталья Белоштейн