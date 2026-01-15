Ремонт коллектора в Таганроге планируют завершить к концу февраля 2026 года

Ремонт канализационного коллектора в пер. Смирновском в Таганроге планируют завершить к концу февраля 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Таганрога Светланы Камбуловой Фото: Telegram-канал главы Таганрога Светланы Камбуловой

Авария на коллекторе произошла в конце ноября 2025 года. Сразу же был определен подрядчик, который преступил к ремонту.

Сейчас завершены механическая очистка и промывка внутренней поверхности трубопровода, санация трубопровода на всей протяженности поврежденного участка.

До конца февраля подрядчику предстоит выполнить устройство сборных канализационных колодцев, засыпать траншею и восстановить дорожное покрытие.

Глава города отметила, что на время ремонта коллектора ограничено движение транспорта по пер. Смирновский на участке от ул. Кузнечной до ул. Чехова.

Наталья Белоштейн