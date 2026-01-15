Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В 2025 году пассажиропоток аэропорта Нальчика вырос на 10%

По итогам 2025 года объем пассажиропотока аэропорта в Нальчика достиг 185 тыс. человек, что на 10% больше показателей 2024 года. Об этом сообщили «РБК Кавказ» со ссылкой на директора аэропорта Сергея Айнетдинова.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В прошлом году основными направлениями стали Москва, Казань, Сочи и Кувейт.

По словам директора воздушной гавани, в ближайшее время будет разработан проект реконструкции аэропорта. В планах обновить взлетно-посадочную полосу и модернизировать сопутствующую инфраструктуру.

Мария Хоперская

