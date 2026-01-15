В Аксайском районе в ДТП с автопоездами погиб 63-летний водитель

В Аксайском районе Ростовской области в аварии с автопоездами погиб человек. ДТП случилось вечером 14 января на трассе М-4 «Дон», сообщили в госавтоинспекции по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что 63-летний водитель «КамАЗа» в составе автопоезда с полуприцепом «Тонар» слишком приблизился к попутному «ДАФ» в составе автопоезда с полуприцепом «Когель». Транспортные средства столкнулись.

В результате случившегося погиб водитель «КамАЗа». Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Мария Хоперская