В Аксайском районе в ДТП с автопоездами погиб 63-летний водитель
В Аксайском районе Ростовской области в аварии с автопоездами погиб человек. ДТП случилось вечером 14 января на трассе М-4 «Дон», сообщили в госавтоинспекции по региону.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Предварительно установлено, что 63-летний водитель «КамАЗа» в составе автопоезда с полуприцепом «Тонар» слишком приблизился к попутному «ДАФ» в составе автопоезда с полуприцепом «Когель». Транспортные средства столкнулись.
В результате случившегося погиб водитель «КамАЗа». Обстоятельства случившегося устанавливаются.