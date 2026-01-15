В праздничные дни на Дону продажи пива снизились на четверть

В праздничные дни 2026 года пива в Ростовской области продали на 25% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на департамент потребительского рынка региона.

За период с 30 декабря по 11 января объем продаж видов алкоголя сократился на 19%. Так, пива и напитков на его основе реализовали 611 тыс. дал., винодельческой продукции — 106,8 тыс. дал. (на 1,5% меньше), крепких напитков — 61,1 тыс. дал. (рост продаж на 2%), а водки — 59,5 тыс. дал.

Всего жители Ростовской области в новогодние праздники приобрели почти 839,5 тыс. дал алкогольных напитков.

Мария Хоперская