К месту крещенских купаний в Черкесске запустят бесплатный транспорт

В ночь крещения в Черкесске будут курсировать бесплатные автобусы. Транспорт доставит всех желающих к месту массовых купаний. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Окунуться в освященную купель можно будет с 20:00 до 06:00. Купель организовали на берегу Большого пруда в крупнейшем городском парке – «Зеленом острове».

Для безопасности на месте будут работать спасатели МЧС, медики и сотрудники полиции.

Мария Хоперская