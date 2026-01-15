Из-за снегопада перекрыли Гинухский перевал в Дагестане

Участок автодороги в Цунтинском районе и Бежтинском участке в Дагестане перекрыли из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в «Дагестанавтодоре».

Движение транспорта запретили по дороге регионального значения «Тлядал - Бежта – Кидеро». Ограничения коснулись участкамс 12 по 25 км (Гинухский перевал).

Работы по расчистке дороги от снега будут начаты с улучшением погодных условий. Водителей просят воздержаться от поездок в указанном направлении.

Мария Хоперская