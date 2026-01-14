Главные новости за 14 января. Кавказ

В Ставропольском крае завершили 40 проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) общим объемом инвестиций свыше 2,9 млрд руб. В настоящее время в разработке находятся проекты на сумму более 100 млрд руб.

В Невинномысске обезвредили обломки упавшего беспилотника. Последствия налета, связанные с безопасностью, полностью устранены, а люди, размещенные в пунктах временного размещения (ПВР), вернулись в свои дома.

В Дагестане состоялись переговоры республиканских властей с представителями турецкой компании MKB Group о создании в регионе сборочного производства сельскохозяйственной техники.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии признал недействительным договор аренды земельного участка площадью 4 тыс. кв. м в Нарткале, заключенный между местной администрацией и ООО «ГарантЭнергоСтрой» в декабре 2022 года. Суд удовлетворил иск заместителя прокурора республики, поданный в интересах Урванского муниципального района.

Эксперты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) рассчитали материальный ущерб Ставропольскому краю от немецко-фашистской оккупации 1942 – января 1943 года. Они перевели исторические данные в цены 2025 года и получили сумму 21–26 трлн руб. Исследование провели историки, юристы и экономисты в рамках работы по правовой оценке преступлений нацистов и их пособников.