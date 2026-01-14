Водитель иномарки насмерть сбил женщину в Анапском районе
Авария со смертельным исходом произошла в районе Анапы вечером 13 января. Официальную версию случившегося озвучили в Госавтоинспекции Краснодарского края 14 января.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным ГАИ Кубани, на 16 км автомобильной дороги «пос. Виноградный — ст. Благовещенская» водитель автомобиля «Киа Спортейдж» допустил наезд на 34-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспортных средств.
В результате столкновения женщина получила травмы. Она скончалась на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.