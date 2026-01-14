В Дагестане обжалован конкурс на стройконтроль лагеря «Авангард» за 83,8 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан рассмотрит две жалобы на электронный конкурс по выбору технического заказчика для возведения детского лагеря. Заседания пройдут 19 января. Об этом сообщается на портале «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Предметом спора стала закупка услуг технического заказчика и строительного контроля при возведении объекта «Строительство детского лагеря Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи Авангард». Начальная стоимость контракта составляет 83,8 млн руб., срок исполнения — до 15 декабря 2027 года.

Жалобы подали две организации: ООО «Альфаск» и ООО «Строительная компания Агоритм». Первая компания направила претензию к Комитету по госзакупкам Дагестана, вторая — к заказчику ГБУ ДО РД «Авангард».

Конкурс был объявлен Комитетом по государственным закупкам Республики Дагестан 18 декабря прошлого года. Подача заявок завершилась 14 января 2026 года.

В октябре 2025 года в Дагестане объявили конкурс на строительство детского военно-патриотического центра «Авангард» стоимостью 1,9 млрд руб. на побережье Каспийского моря. Центр планируют возвести в селе Зеленоморск Карабудахкентского района. Заказчиком выступает государственное учреждение дополнительного образования Республики Дагестан под руководством Ахмеда Абдулбекова.

Комплекс включит четыре основных блока: административно-досуговый, учебный корпус, спальный корпус и спортивный комплекс. Финансирование осуществляется из республиканского бюджета. Завершить строительство необходимо до 15 декабря 2027 года.

Тат Гаспарян