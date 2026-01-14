Службы на Крещение пройдут в 21 храме Новороссийска

Праздничные богослужения в честь Крещения состоятся в 21 храме Новороссийска в период с 18 по 19 января. Расписание служб опубликовано на официальном сайте администрации города.

В ночь Крещения богослужения пройдут в 19 храмах Новороссийского благочиния и двух храмах Крымского благочиния. Согласно данным мэрии муниципалитета, утверждено следующее расписание служб:

Православный Приход Свято-Успенского кафедрального собора, Новороссийск, ул. Видова, 26

18 января

08:30 – 10:30 – Литургия

10:30 – 17:00 – Великое освящение воды

17:00 – 19:00 – Вечернее богослужение

19 января

06:30 – 08:00 – Ранняя Литургия

08:30 – 11:00 – Поздняя Литургия

08:00 – 17:00 – Великое освящение воды

Православный Приход храма Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона, Новороссийск, (храм на территории горбольницы №1)

18 января

08:30 – 11:00 – Литургия, после – Великое освящение воды

17:00 – 19:00 – Вечернее богослужение

19 января

08:30 – 11:00 – Литургия, после – Великое освящение воды

Православный Приход храма в честь святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских чудотворце, Новороссийск, набережная Адмирала Серебрякова, 53

18 января

08:30 – 10:30 – Литургия

10:30 – 12:00 – Великое освящение воды

17:00 – 19:00 – Вечернее богослужение

23:00 – 02:00 – функционирование купели на территории храма

19 января

08:30 – 10:30 – Литургия

10:30 – 15:00 – Великое освящение воды

Православный Приход храма Святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, Новороссийск, ул. Пионерская, 1

18 января

08:30 – 10:30 – Литургия

10:30 – 17:00 – Великое освящение воды

17:00 – 19:00 – Вечернее богослужение

19 января

06:30 – 08:00 – Ранняя Литургия

08:30 – 11:00 – Поздняя Литургия

08:00 – 17:00 – Великое освящение воды

Православный Приход Свято-Ильинского храма, с. Мысхако ул. Шоссейная, 20А

18 января

08:30 – 10:30 – Литургия

10:30 – 12:00 – Великое освящение воды

17:00 – 19:00 – Вечернее богослужение

19 января

08:30 – 10:30 – Литургия

10:30 – 12:00 – Великое освящение воды

Православный Приход храма святого Георгия Победоносца, Новороссийск, Анапское шоссе, 55 Б

18 января

08:00 – 11:00 – Литургия

11:00 – 14:00 – Великое освящение воды

17:00 – 19:00 – Вечернее богослужение

19 января

08:00 – 11:00 – Литургия

11:00 – 15:00 – Великое освящение воды

Православный Приход храма святого благоверного князя Александра Невского, тер. Цемдолина, ул. Казачья, 20

18 января

08:30 – 11:00 – Литургия, после – Великое освящение воды

16:00 – 18:00 – Вечернее богослужение

19 января

08:30 – 10:30 – Литургия, после – Великое освящение воды

Православный Приход храма иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец», тер. Цемдолина, пер. Мартовский, 4

18 января

08:30 – 10:30 – Литургия

10:30 – 12:00 – Великое освящение воды

17:00 – 19:00 – Вечернее богослужение

19 января

08:30 - 11.00 – Литургия

11:00 – 13:00 – Великое освящение воды

Православный Приход храма во имя святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, тер. Цемдолина, ул. Ленина, 42

18 января

08:30 – 10:30 – Литургия

10:30 – 12:00 – Великое освящение воды

17:00 – 19:00 – Вечернее богослужение

19 января

08:30 – 11:00 – Литургия

11:00 – 13:00 – Великое освящение воды

Православный Приход храма в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Новороссийск, ул. Герцена, 9А

18 января

08:00 – 10:00 – Литургия

10:00 – 13:00 – Великое освящение воды

17:00 – 19:00 – Вечернее богослужение

19 января

08:00 – 10:00 – Литургия

10:00 – 14:00 – Великое освящение воды

Православный Приход храма святых Жен-мироносиц, Новороссийск кладбище «Кабахаха-1»

18 января

15:00 – 17:00 – Вечернее богослужение

19 января

08:30 – 10:00 – Литургия

10:00 – 11:00 – Великое освящение воды

Православный Приход Свято-Троицкого храма, Новороссийск, ул. Пролетарская, 13

18 января

08:30 – 11:00 – Литургия

11:00 – 17:00 – Великое освящения Воды

17:00 – 19:00 – Вечернее богослужение

19 января

06:00 – 07:30 – Ранняя Литургия

08:30 – 11:00 – Поздняя Литургия

07:30 – 17:00 – Великое освящение Воды

Православный Приход храма святителя Спиридона Тримифунтского, Новороссийск, Сухумское шоссе, 96А

18 января

08:30 – 11:00 – Литургия

11:00 – 14:00 – Великое освящение воды

16:00 – 19:00 – Вечернее богослужение

19 января

08:30 – 11:00 – Литургия

11:00 – 14:00 – Великое освящение воды

Православный Приход храма в честь Архистратига Божия Михаила (Крымское благочиние), р-н Грушовой балки, «Святая ручка»

18 января

11:00 – 14:00 – Великое освящение воды

22:00 – 23:00 – Великое освящение воды

19 января

00:00 – 03:00 – Великое освящение воды

10:00 – 14:00 – Великое освящение воды

Православный Приход Святой Блаженной Ксении Петербургской, с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 50

18 января

08:00 – 10:00 – Литургия

10:00 – 13:00 – Великое освящение воды

17:00 – 19:00 – Вечернее богослужение

22:40 – Крестный ход

23:00 – чин освящения Иордани на озере Абрау-Дюрсо

23:40 – 01:30 – Литургия св. Иоанна Златоустого. Великое освящение воды

Православный Приход Святого Вознесения Господня, ст. Раевская, ул. Сараны, 2

18 января

08:00 – 11:30 – Литургия

12:00 – 13:00 – Великое освящение воды

17:00 – 19:30 – Вечернее богослужение

19 января

08:00 – 11:30 – Литургия

12:00 – 13:00 – Великое освящение воды

Православный Приход храма Святого Великомученика Георгия Победоносца, ст. Натухаевская, ул. Красного Октября, 63А

18 января

08:00 – 10:00 – Литургия

10:00 – 12:00 – Великое освящение воды

16:00 – 18:00 – Вечернее богослужение

19 января

08:30 – 10:00 – Литургия

10:00 – 14:00 – Великое освящение воды

Православный Приход Свято-Троицкого храма», п. Верхнебаканский, ул. Ленина, 15Б

18 января

08:30 – 11:00 – Литургия

11:00 – 12:00 – Великое освящение воды

17:00 – 19:00 – Вечернее богослужение

19 января

08:30 – 11:00 – Литургия

11:00 – 12:00 – Великое освящение воды

Православный Приход храма святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, с. Глебовское, ул. Тракторная, 3

18 января

08:00 – 11:00 – Литургия, после – Великое освящение воды

16:00 – 18:00 – Вечернее богослужение

19 января

08:00 – 11:00 – Литургия, после – Великое освящение воды

Православный Приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», с. Гайдук, ул. Путевая, 5А

18 января

08:00 – 10:00 – Литургия

10:00 – 13:00 – Великое освящение воды

17:00 – 19:00 – Вечернее богослужение

19 января

08:00 – 10:00 – Литургия

10:00 – 14:00 – Великое освящение воды

Православный Приход храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» х. Горный (Крымское благочиние), х. Горный, ул. Железнодорожная

18 января

08:00 – 12:00 – Литургия с освящением воды

15:00 – 19:30 – Вечернее богослужение

19 января

08:00 – 12:00 – Литургия с освящением воды

Ранее в Новороссийске утвердили список разрешенных мест для купания на Крещение:

Центральный пляж,

пляж «Суджукская коса»,

рекреационная зона «Нептун»,

источник «Святая ручка»,

пляж «Алексино»,

озеро Абрау.

София Моисеенко