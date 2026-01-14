Службы на Крещение пройдут в 21 храме Новороссийска
Праздничные богослужения в честь Крещения состоятся в 21 храме Новороссийска в период с 18 по 19 января. Расписание служб опубликовано на официальном сайте администрации города.
Фото: Сергей Федотов, Коммерсантъ
В ночь Крещения богослужения пройдут в 19 храмах Новороссийского благочиния и двух храмах Крымского благочиния. Согласно данным мэрии муниципалитета, утверждено следующее расписание служб:
Православный Приход Свято-Успенского кафедрального собора, Новороссийск, ул. Видова, 26
18 января
- 08:30 – 10:30 – Литургия
- 10:30 – 17:00 – Великое освящение воды
- 17:00 – 19:00 – Вечернее богослужение
19 января
- 06:30 – 08:00 – Ранняя Литургия
- 08:30 – 11:00 – Поздняя Литургия
- 08:00 – 17:00 – Великое освящение воды
Православный Приход храма Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона, Новороссийск, (храм на территории горбольницы №1)
18 января
- 08:30 – 11:00 – Литургия, после – Великое освящение воды
- 17:00 – 19:00 – Вечернее богослужение
19 января
- 08:30 – 11:00 – Литургия, после – Великое освящение воды
Православный Приход храма в честь святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских чудотворце, Новороссийск, набережная Адмирала Серебрякова, 53
18 января
- 08:30 – 10:30 – Литургия
- 10:30 – 12:00 – Великое освящение воды
- 17:00 – 19:00 – Вечернее богослужение
- 23:00 – 02:00 – функционирование купели на территории храма
19 января
- 08:30 – 10:30 – Литургия
- 10:30 – 15:00 – Великое освящение воды
Православный Приход храма Святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, Новороссийск, ул. Пионерская, 1
18 января
- 08:30 – 10:30 – Литургия
- 10:30 – 17:00 – Великое освящение воды
- 17:00 – 19:00 – Вечернее богослужение
19 января
- 06:30 – 08:00 – Ранняя Литургия
- 08:30 – 11:00 – Поздняя Литургия
- 08:00 – 17:00 – Великое освящение воды
Православный Приход Свято-Ильинского храма, с. Мысхако ул. Шоссейная, 20А
18 января
- 08:30 – 10:30 – Литургия
- 10:30 – 12:00 – Великое освящение воды
- 17:00 – 19:00 – Вечернее богослужение
19 января
- 08:30 – 10:30 – Литургия
- 10:30 – 12:00 – Великое освящение воды
Православный Приход храма святого Георгия Победоносца, Новороссийск, Анапское шоссе, 55 Б
18 января
- 08:00 – 11:00 – Литургия
- 11:00 – 14:00 – Великое освящение воды
- 17:00 – 19:00 – Вечернее богослужение
19 января
- 08:00 – 11:00 – Литургия
- 11:00 – 15:00 – Великое освящение воды
Православный Приход храма святого благоверного князя Александра Невского, тер. Цемдолина, ул. Казачья, 20
18 января
- 08:30 – 11:00 – Литургия, после – Великое освящение воды
- 16:00 – 18:00 – Вечернее богослужение
19 января
- 08:30 – 10:30 – Литургия, после – Великое освящение воды
Православный Приход храма иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец», тер. Цемдолина, пер. Мартовский, 4
18 января
- 08:30 – 10:30 – Литургия
- 10:30 – 12:00 – Великое освящение воды
- 17:00 – 19:00 – Вечернее богослужение
19 января
- 08:30 - 11.00 – Литургия
- 11:00 – 13:00 – Великое освящение воды
Православный Приход храма во имя святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, тер. Цемдолина, ул. Ленина, 42
18 января
- 08:30 – 10:30 – Литургия
- 10:30 – 12:00 – Великое освящение воды
- 17:00 – 19:00 – Вечернее богослужение
19 января
- 08:30 – 11:00 – Литургия
- 11:00 – 13:00 – Великое освящение воды
Православный Приход храма в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Новороссийск, ул. Герцена, 9А
18 января
- 08:00 – 10:00 – Литургия
- 10:00 – 13:00 – Великое освящение воды
- 17:00 – 19:00 – Вечернее богослужение
19 января
- 08:00 – 10:00 – Литургия
- 10:00 – 14:00 – Великое освящение воды
Православный Приход храма святых Жен-мироносиц, Новороссийск кладбище «Кабахаха-1»
18 января
- 15:00 – 17:00 – Вечернее богослужение
19 января
- 08:30 – 10:00 – Литургия
- 10:00 – 11:00 – Великое освящение воды
Православный Приход Свято-Троицкого храма, Новороссийск, ул. Пролетарская, 13
18 января
- 08:30 – 11:00 – Литургия
- 11:00 – 17:00 – Великое освящения Воды
- 17:00 – 19:00 – Вечернее богослужение
19 января
- 06:00 – 07:30 – Ранняя Литургия
- 08:30 – 11:00 – Поздняя Литургия
- 07:30 – 17:00 – Великое освящение Воды
Православный Приход храма святителя Спиридона Тримифунтского, Новороссийск, Сухумское шоссе, 96А
18 января
- 08:30 – 11:00 – Литургия
- 11:00 – 14:00 – Великое освящение воды
- 16:00 – 19:00 – Вечернее богослужение
19 января
- 08:30 – 11:00 – Литургия
- 11:00 – 14:00 – Великое освящение воды
Православный Приход храма в честь Архистратига Божия Михаила (Крымское благочиние), р-н Грушовой балки, «Святая ручка»
18 января
- 11:00 – 14:00 – Великое освящение воды
- 22:00 – 23:00 – Великое освящение воды
19 января
- 00:00 – 03:00 – Великое освящение воды
- 10:00 – 14:00 – Великое освящение воды
Православный Приход Святой Блаженной Ксении Петербургской, с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 50
18 января
- 08:00 – 10:00 – Литургия
- 10:00 – 13:00 – Великое освящение воды
- 17:00 – 19:00 – Вечернее богослужение
- 22:40 – Крестный ход
- 23:00 – чин освящения Иордани на озере Абрау-Дюрсо
- 23:40 – 01:30 – Литургия св. Иоанна Златоустого. Великое освящение воды
Православный Приход Святого Вознесения Господня, ст. Раевская, ул. Сараны, 2
18 января
- 08:00 – 11:30 – Литургия
- 12:00 – 13:00 – Великое освящение воды
- 17:00 – 19:30 – Вечернее богослужение
19 января
- 08:00 – 11:30 – Литургия
- 12:00 – 13:00 – Великое освящение воды
Православный Приход храма Святого Великомученика Георгия Победоносца, ст. Натухаевская, ул. Красного Октября, 63А
18 января
- 08:00 – 10:00 – Литургия
- 10:00 – 12:00 – Великое освящение воды
- 16:00 – 18:00 – Вечернее богослужение
19 января
- 08:30 – 10:00 – Литургия
- 10:00 – 14:00 – Великое освящение воды
Православный Приход Свято-Троицкого храма», п. Верхнебаканский, ул. Ленина, 15Б
18 января
- 08:30 – 11:00 – Литургия
- 11:00 – 12:00 – Великое освящение воды
- 17:00 – 19:00 – Вечернее богослужение
19 января
- 08:30 – 11:00 – Литургия
- 11:00 – 12:00 – Великое освящение воды
Православный Приход храма святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, с. Глебовское, ул. Тракторная, 3
18 января
- 08:00 – 11:00 – Литургия, после – Великое освящение воды
- 16:00 – 18:00 – Вечернее богослужение
19 января
- 08:00 – 11:00 – Литургия, после – Великое освящение воды
Православный Приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», с. Гайдук, ул. Путевая, 5А
18 января
- 08:00 – 10:00 – Литургия
- 10:00 – 13:00 – Великое освящение воды
- 17:00 – 19:00 – Вечернее богослужение
19 января
- 08:00 – 10:00 – Литургия
- 10:00 – 14:00 – Великое освящение воды
Православный Приход храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» х. Горный (Крымское благочиние), х. Горный, ул. Железнодорожная
18 января
- 08:00 – 12:00 – Литургия с освящением воды
- 15:00 – 19:30 – Вечернее богослужение
19 января
- 08:00 – 12:00 – Литургия с освящением воды
Ранее в Новороссийске утвердили список разрешенных мест для купания на Крещение:
- Центральный пляж,
- пляж «Суджукская коса»,
- рекреационная зона «Нептун»,
- источник «Святая ручка»,
- пляж «Алексино»,
- озеро Абрау.