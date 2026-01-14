Турецкая компания может локализовать производство тракторов в Дагестане

В Дагестане состоялись переговоры республиканских властей с представителями турецкой компании MKB Group о создании в регионе сборочного производства сельскохозяйственной техники. Встреча состоялась в Махачкале на базе Центра поддержки экспорта, сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

«Мы рассматриваем локализацию сборки сельхозтехники как необходимый элемент для системного развития агропромышленного комплекса Дагестана. При поддержке правительства РД совместно с Агентством по предпринимательству и инвестициям РД будем работать над реализацией этого проекта», — приводят в сообщении слова директора Центра поддержки экспорта Руслана Абаскулиева.

Участники договорились продолжить детальную проработку инвестиционного проекта. В качестве партнеров по сборке рассматриваются дагестанские предприятия «Дагдизель» и АО «Концерн КЭМЗ». Планируется, что при реализации проекта в республике планируют выпускать до 70 тракторов в месяц.

Константин Соловьев