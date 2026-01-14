В Дагестане зафиксировали более 3,2 тысяч случаев ОРВИ за неделю

В Дагестане заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом на предыдущей неделе осталась ниже эпидемического порога. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

За вторую неделю 2026 года в республике зарегистрировали более 3,2 тыс. случаев ОРВИ с индексом поражения 10,3. Показатель оказался ниже эпидпорога на 39 пунктов. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 5%, а превышения недельных эпидемических порогов не зафиксировано ни на одной административной территории Дагестана.

В структуре циркулирующих в стране вирусов преобладают возбудители гриппа. Среди них доминирует штамм A(H3N2).

Константин Соловьев