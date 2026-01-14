МВД Ставрополья возбудило дело о браконьерской вырубке дубрав

В Кировском районе Ставропольского края полиция задержала двух жителей соседнего региона за незаконную рубку дубов, причинив ущерб более 2,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации ведомства, руководитель лесхоза обратился в дежурную часть ОМВД России Кировский с заявлением о том, что фотоловушка в одном из лесных массивов зафиксировала двух мужчин, которые могут быть связаны с вырубкой деревьев.

Полицейские установили личности подозреваемых. Стражи порядка выяснили, что нарушители самовольно выбрали участок для вырубки и подъехали к нему на автомобиле. Используя бензопилу и топор, они спилили низкоствольные дубы, повредив их до степени прекращения роста.

Нарушителей доставили в отдел внутренних дел, где они объяснили, что планировали продать древесину.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Валентина Любашенко