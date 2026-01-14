Прокуратура Ставрополя добилась через суд разработки проекта лесопользования

Суд удовлетворил иск Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуры и обязал муниципальное унитарное предприятие разработать проект освоения арендованного лесного участка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Было установлено, что компания заключила с министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края договор аренды лесного участка площадью 0,3 га в Шпаковском округе. Однако предприятие длительное время не разрабатывало проект освоения лесов и фактически не выполняло договорные обязательства, нарушая требования закона.

«Отсутствие такого проекта не обеспечивает целевое и рациональное использование лесных территорий, может привести к их деградации, возникновению пожаров и очагов вредных организмов»,— пояснили в ведомстве.

Прокурор подал иск с требованием обязать компанию разработать и направить на экспертизу проект освоения лесов. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства.

Устранение нарушений контролирует прокуратура.

Валентина Любашенко