В станице Староминской обломки БПЛА упали в огород частного дома

Фрагменты беспилотного летательного аппарата обнаружены в станице Староминской Краснодарского края — обломки упали на огород частного домовладения. Как сообщили в кубанском оперштабе, пострадавших и разрушений не зафиксировано, территория оцеплена, на месте работают специальные и экстренные службы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее региональный оперштаб сообщал о падении обломков БПЛА во дворе частного дома в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского муниципального округа. Тогда также обошлось без пострадавших и ущерба. До этого фрагменты беспилотника были обнаружены на территории сельскохозяйственного предприятия в станице Челбасской Каневского района.

По данным Минобороны РФ, 14 января с 9:00 до 13:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны сбили над территорией Кубани один беспилотник. Всего за указанный период было перехвачено и уничтожено 33 БПЛА.

Вячеслав Рыжков