Председатель ЗСК рассказал о планах работы парламента на 2026 год

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел расширенное совещание с участием своих заместителей, руководителей профильных министерств и ведомств, а также глав муниципалитетов по планам развития региона на 2026 год. В заседании принял участие председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко.

Фото: kubzsk.ru

Господин Бурлачко заявил, что ключевой задачей краевого парламента остается законодательное сопровождение инициатив исполнительной власти. По его словам, план нормотворческой деятельности на 2026 год уже сформирован и будет утвержден на ближайшей сессии. В числе приоритетов он назвал бюджетный процесс и парламентский контроль за реализацией государственных программ, который, по мнению спикера, позволяет повысить эффективность расходования средств.

«Профильные комитеты Законодательного собрания продолжат работу по обеспечению дальнейшей реализации поручений Президента России, касающихся создания новых условий для улучшения демографической ситуации в стране, поддержки участников специальной военной операции, а также членов их семей»,— рассказал председатель ЗСК.

Отдельное внимание депутаты намерены уделить агропромышленному комплексу. В частности, в виноградарстве и виноделии акцент будет сделан на развитии собственной питомниководческой базы и выведении отечественных сортов винограда, а также на совершенствовании регулирования отраслевого рынка. В социальной сфере приоритетами остаются поддержка участников специальной военной операции и их семей, а также меры по улучшению демографической ситуации. Кроме того, в текущем году продолжится работа по реализации реформы местного самоуправления и развитию уже принятого краевого законодательства в этой сфере.

Вячеслав Рыжков